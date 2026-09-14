İsveç’te aşırı sağ korkusu boşa çıktı

Almanya’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül’de yapılan seçimleri aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 43,8 gibi ezici bir çoğunlukla kazanmasının ardından bu kez İsveç’te aşırı sağın yükselişinden endişe ediliyordu. Ancak korkulan olmadı. Sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokratların öncülüğündeki sol-merkez blok 183, aşırı sağcı İsveç Demokratlarının desteklediği iktidar bloğu 166 milletvekilinde kalırken, aşırı sağ İsveç Demokratları %17,2’ye gerileyerek üçüncü sırada yer aldı.
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Ülkede 8 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 51,3’ünü alarak ilk sırada yer alırken, 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 183 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 46,8 olduğu belirtilirken, sağ blokun parlamentoda 166 sandalye kazandığı ifade edildi. Sonuçların kesinleşmesi halinde Sosyal Demokrat lider Magdalena Andersson’un 2022’de kaybettiği başbakanlık koltuğuna dönmesi bekleniyor.
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