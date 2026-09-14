İsveç’te aşırı sağ korkusu boşa çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ülkede 8 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 51,3’ünü alarak ilk sırada yer alırken, 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 183 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 46,8 olduğu belirtilirken, sağ blokun parlamentoda 166 sandalye kazandığı ifade edildi. Sonuçların kesinleşmesi halinde Sosyal Demokrat lider Magdalena Andersson’un 2022’de kaybettiği başbakanlık koltuğuna dönmesi bekleniyor.