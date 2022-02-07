İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruzMacron'a soğuk duş! Kremlin'den açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz#Macron
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
İçişler Bakanlığı açıkladı Isparta Valiliğinde geçici görev değişikliğiİçişler Bakanlığı açıkladı! Isparta Valiliği'nde geçici görev değişikliği#Isparta Valisi
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Bir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldıBir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldı!#ABD
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacakBakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak#Gençlik Ve Spor Bakanı
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
Adı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldiAdı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldi#Kylie Jenner
HABERLERDünya Haberleri

İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu

#İsveç#Batık Gemi#Dünya

İsveç’te Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı keşfetti. Bulunan kalıntıların, Avrupa’da şu ana kadar bulunan en eski gemi kalıntıları olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Göteborg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 yılları arasından kalma olduğu ifade edildi.

Projenin yöneticisi Staffan von Arbin, “Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir” dedi.

İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu

KALINTILARIN YÜZEYİNDE YANIK BELİRTİLERİ VAR

Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, “Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12’nci yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Batık Gemi#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı