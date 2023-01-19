İsveçli vekil haddini aştı! Bir skandal açıklama daha...

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PKK terör örgütü destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin provokasyon sonrası iki ülke arasında tansiyon yükseldi.

BAŞBAKAN 'SABOTAJ' DEDİ, MAHKEME 'SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNE' HÜKMETTİ

Başbakan Ulf Kristersson, bu eylemle, İsveç’in NATO üyeliğinin sabote edilmek istendiğini iddia ederek “Demokratik seçimle göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Başbakan'ın açıklamasının aksine şehir savcısı Lucas Eriksson, skandal eylemin “suç unsuru teşkil etmediğine” hükmetti.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ: KİMSE 'İFADE ÖZGÜLÜĞÜ' DEMESİN

İsveç yargısının ırkçılık ve nefret suçu içeren bir eylemin suç unsuru teşkil etmediğini öne sürmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu kararı 'absürt' olarak değerlendirdi ve " Kimse bizi ‘İsveç’te ifade özgürlüğü var, bu suç değildir’ diye kandırmaya çalışmasın, Bu, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. Bu evrensel değerlere de karşıdır, uluslararası hukuka göre de suçtur. İsveç, kelime oyunları ile bizi oyaladığını düşünüyorsa, aldandığını, kendisini aldattığını söylemek isterim." dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin böyle çirkin bir hareketi asla kabul etmeyeceğini belirterek, "Böylesine çirkin eylem ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç Başbakanı, İsveç'in NATO'ya üyeliğine engel olmak için sabotaj dedi. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Hakaret davası olarak ele alınabileceğini, herhangi bir şekilde cezalandırılmayacaklarını söylemiş. Bundan şu sonuç çıkıyor, İsveç terör yandaşı olarak kendini konumlandırır. Tablo açıktır, çifte standart açıktır. Bu hiçbir yerde kabul edilemez, Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez." ifadelerini kullandı.



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Çirkin gösteriye tepkiler devam ederken İsveç'ten skandal bir açıklama daha geldi.

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İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve haddini aşan çirkin ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'anti-demokratik' olmakla suçlayan İsveçli vekil ülkesinin NATO üyeliği için verdiği tavizleri eleştirdi.

Ülkesinin NATO üyeliğini garantiye almak için yapacaklarının bir sınırı olduğunu öne süren Akesson, hükümetin Türkiye ile ip üzerinde bir denge kurduğunu ancak çok da ileri gitmemesi gerektiğini söyledi.



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Öte yandan İsveç mahkemesininvurgusu, İsveç iç siyasetinde de tartışmalara neden oldu.

İsveç Liberal Parti Başkanı Johan Pehrson, gösterinin kesinlikle hoş olmadığını vurguladı ancak 'İsveç'te ifade özgürlüğü var, protestolara izin verilmelidir' dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise, "İfade özgürlüğü iki yönlü ve bu da bizim için önemli. NATO üyeliğimize karşı saf bir sabotaj olarak böyle bir eylemi gerçekleştirmek, ülke için hiç iyi değil” ifadelerini kullandı.