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İsveçli Bakan'dan açıklama: Türkiye, NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylayabilir

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#İsveç#Nato#Türkiye
İsveçli Bakandan açıklama: Türkiye, NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylayabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 12:10

İsveç Dışişleri Bakanı Billström NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Meslektaşım Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile dün ikili görüşmem oldu. Bana onayın birkaç hafta içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci ve son gün oturumu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brüksel’deki NATO Karargahı’nın girişinde soruları yanıtlayan Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylamasını beklediğini söyledi.

Billström, “Dün Meslektaşım Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili bir görüşmem oldu. Bana onayın birkaç hafta içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Bir tarih vermedi ancak ‘birkaç hafta içinde' dedi. İsveç'in NATO protokolünün onaylanmasının haftalar içinde yapılmasını bekliyor. Dün bana böyle söyledi” ifadelerini kullandı.

İsveçli Bakandan açıklama: Türkiye, NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylayabilir

NATO ÜYELİĞİ TERÖRLE MÜCADELEYE BAĞLI

İsveç’i başta terör örgütü PKK mensupları olmak üzere "teröristler" için sığınak olmakla suçlayan Türkiye, İskandinav ülkesinin NATO üyelik başvurusunu veto ediyor. Türkiye, geçtiğimiz yılın Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan memorandum çerçevesinde İsveç’in terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle etkili bir şekilde mücadele yürütmesini bekliyor.

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#İsveç#Nato#Türkiye

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