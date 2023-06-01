İsveç’in gözü Türkiye’de

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İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye’deki seçimler öncesinde yaşanan sessizlik yerini giderek artan mesaj trafiğine bırakmaya başladı. Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi’nde masaya tam üye olarak oturma ümidini koruyan İsveç’in gözü kulağı Türkiye’de. Henüz ikna olmadığını gizlemeyen Ankara ise İsveç’te bugün yürürlüğe girecek olan ve terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa bağlamında somut adımlar görmek istiyor.



BAŞBAKANIN MESAJI



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Financial Times için kaleme aldığı yazıda yeni yasanın Ankara’nın NATO’ya giriş için desteğini güvence altına almaya yönelik bir anlaşmanın “son bölümünü” oluşturduğunu yazdı. Kristersson, “İsveç’in NATO üyeliği başvurusunu ciddi bir şekilde değerlendirmenin zamanı geldi. İsveç’in NATO dışında kalmasından sadece Vladimir Putin kazançlı çıkacaktır” ifadelerini kullandı.



BEKLENTİ YÜKSEK



İsveç’in zirveye kadar üye olmasını mümkün gördüğünü ifade eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ele aldıklarını belirterek, “Benim mesajım bunun yapılabileceği yönünde. Şu anda bir fırsat var. Bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz” dedi. Aynı görüşte olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de “Şimdi ilerlemenin zamanı. Vilnius Zirvesi’nden önce bunun gerçekleştiğini görmek istiyoruz” diye konuştu.

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BEYAZ SARAY: F-16 İÇİN İSVEÇ ŞARTI YOK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin, İsveç’in NATO’ya katılımını onaylamasının, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı için bir koşul olmadığı açıklandı. Sözcü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye’ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç’in NATO’ya üyeliğinin bunun bir şartı olmadığını ifade etti.

MENENDEZ’DEN ŞARTLI ONAY SİNYALİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti alma talebine ilişkin olumsuz tavrında yumuşamaya gitti. Menendez, anlaşmaya yönelik muhalefet şerhini kaldırması için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO müttefiklerine ve komşularına karşı ‘daha az kavgacı’ bir tutum sergilemesi gerektiğini öne sürdü.

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TAKVİM SIKIŞIK

Ankara’nın ikna olması halinde bile takvim bağlantılı bir sorunun gündeme gelme olasılığı yüksek. Yeni TBMM’nin, sürecin normal işlemesi halinde, İsveç’in üyeliği için gerekli onayı zirveye yetiştirme ihtimalinin yüksek olmadığı belirtiliyor. TBMM’nin yemin ederek göreve başlamasının ardından konunun yeni oluşturulacak Dışişleri Komisyonu’na gelmesi, tartışılması ve onaylanması gerekiyor. Ardından ise TBMM Genel Kurulu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı gerekiyor. Ankara’nın tatmin olması ve olası onayın zirveye yetişmemesi halinde Türkiye’nin zirvede güçlü bir siyasi açıklama yapması, onay sürecinin ise sonrasında TBMM tarafından mümkün olan en kısa sürede tamamlanması formülü değerlendirilen opsiyonlar arasında. İsveç, Türkiye’nin yanı sıra Macaristan’ın da onayını bekliyor.