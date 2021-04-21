İsveç’e PKK/YPG ile görüşme tepkisi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’in ardından bu kez de İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in Suriye’de ana bileşenini terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yöneticisi Mazlum Abdi ile videokonferans yöntemiyle görüşme yapmasına Ankara’dan tepki geldi. İsveç’in Ankara Büyükelçisi Steffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’nin görüşmeye tepkisi diplomatik kanaldan iletildi.

İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ ZARAR GÖRÜYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Herrström’e Savunma Bakanı’nın da terörist elebaşlarıyla görüşmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. İsveç’in Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı güçlerle son dönemde temaslarını artırmasına dikkat çekilerek, Büyükelçi Herrström’e şu görüşler iletildi: “İsveç’in muhatap aldığı şahıslar AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensuplarıdır. Bu teröristlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda farklı bir isim altında eylemlerini sürdürmeleri bu gerçeği değiştirmez. İsveç bu tehlikeli siyasetiyle sadece Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnemektedir. Bu tutum ikili ilişkilerimize ciddi zarar vermektedir.”

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