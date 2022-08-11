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İsveç ve Finlandiya’yı Biden da onayladı

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#ABD#İsveç#Finlandiya
İsveç ve Finlandiya’yı Biden da onayladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımları için gerekli olan onay süreci rekor bir hızla ilerliyor.

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Son olarak ABD Senatosu’ndan 1’e karşı 95 oyla yeşil ışık alan iki ülkenin katılım protokolleri önceki gün ABD Başkanı Joe Biden tarafından da imzalandı. Biden, “(Rusya lideri Vladimir) Putin bizi parçalayabileceğini düşündü. İttifakımız her zamankinden daha birleşik ve Finlandiya ile İsveç’in katılımıyla her zamankinden daha güçlü olacağız” dedi.

İsveç ve Finlandiya’ya onay veren NATO üyelerinin sayısı 23’e yükseldi. İsveç ve Finlandiya üçlü memorandumda yer alan unsurlara ilişkin somut adım atmadan onay sürecini başlatması beklenmeyen Türkiye’nin protokolleri en son imzalayan NATO üyesi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

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#ABD#İsveç#Finlandiya

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