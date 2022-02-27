İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika haberi: Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorSon dakika haberi: Rusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var O da 3. Dünya SavaşıSon dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var! O da 3. Dünya Savaşı#Biden
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Kiev ateş altında Sıcak görüntüler geldi... Geceyi aydınlattıKiev ateş altında! Sıcak görüntüler geldi... Geceyi aydınlattı#Ukrayna
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Piyasalarda ‘poyraz’ etkisiPiyasalarda ‘poyraz’ etkisi#Piyasalar
Kiev sokak sokak direniyorKiev sokak sokak direniyor#Kiev
Kadınlar göçüKadınlar göçü#Ukrayna
Rus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelseanin yönetimini kulüp vakfına bıraktıRus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına bıraktı#Chelsea
Bengü Taşın sırrıBengü Taş'ın sırrı#Bengü Taş
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Aşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüşAşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüş#Koronavirüs
Ortalığı karıştıran iddia Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...Ortalığı karıştıran iddia! Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...#RUSYA
HABERLERDünya Haberleri

İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

#Rusya#İsveç#Finlandiya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması, eski doğu bloku üyesi olan NATO ülkelerinde olduğu gibi askeri açıdan bağlantısız olan Rusya’ya komşu Finlandiya ve İsveç’i tedirgin etti. Rusya’nın bu ülkelere yönelik NATO uyarısı yapması dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgale başlaması Avrupa güvenlik mimarisinin tamamı açısından tehdit oluştururken Moskova’nın aktif askeri gücünün çok sayıda NATO ülkesinin sınırlarının dibine kadar gelmesi ister istemez endişeye neden oluyor. NATO, üyelerini korumak için önlemlerini sıkılaştırırken askeri açıdan tarafsız olan İsveç ve Finlandiya’da son günlerde tehdit algısı giderek yükseliyor.

RUSYA RAHATSIZ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’yla yakın ilişkisi Rusya’yı açıkça rahatsız ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, “Finlandiya ve İsveç’in, öncelikle askeri bir blok olan NATO’ya katılımının ciddi askeri ve siyasi sonuçlarının olacağı ve ülkemizin misilleme adımları atmasını gerektireceği açıktır” şeklindeki açıklaması bu rahatsızlığı özetliyor. Rus tehdidi, Ukrayna krizi öncesinde de bu iki ülkede yakından hissediliyordu.

Haberin Devamı

İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

NATO TARTIŞMASI

İki ülke Soğuk Savaş döneminde ne NATO’da ne de Varşova Paktı’nda yer aldı. İsveç, 1814’te tarafsızlık ilan ederek dünyada bir ilke imza attı. 1917’de Rusya’dan bağımsızlığını kazanan Finlandiya da 1956’dan bu yana tarafsız. Buna rağmen NATO üyeliği tartışması, gerek İsveç gerekse Finlandiya’da zaman zaman alevleniyor. Rusya’nın son hamleleri bu konuyu bir kez daha sıcak hale getirdi.

İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

İSVEÇ: TARAFSIZIZ

Rus saldırısıyla Avrupa tarihinde yeni bir kara sayfanın açıldığını söyleyen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Böyle bir durumda İsveç’in güvenlik politikasındaki çizgisinin değişmemesi çok önemli” dedi. İsveç’in çok uzun zamandır ittifaklar dışında olduğunu hatırlatan Andersson, bunun ülkesinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Mevcut politikasıyla devam etme sinyali veren Finlandiya ise İsveç’ten farklı olarak “NATO opsiyonu” mesajı veriyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “Finlandiya, güvenliğinin gerektirmesi halinde üyelik için başvurma imkanına sahip” dedi.

Haberin Devamı

İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

NATO’DAN ILIMLI TAVIR

NATO ise kararı vermesi gerekenin bu iki ülke olduğunu belirtiyor. Finlandiya ve İsveç’le yakın işbirliğine değer veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konunun kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı kapsamında olduğu görüşünde.

İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi

RUS BANKALARI SWIFT’TEN ÇIKARILACAK

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün gece kameralar karşısına geçerek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Birlik üyesi liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile konuyu müzakere ettiklerini belirten von der Leyen, “Rus savaş makinasına” durdurmak için şu tedbirlerin alınacağını ilan etti:

Haberin Devamı

Bazı Rus bankaları SWIFT (Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu) sisteminden çıkarılarak finansmana erişimleri engellenecek.

Rusya Merkez Bankası varlıkları dondurulacak. Bu merkez bankasının likiditeye erişim kapasitesini imkansızlaştıracak.

Zengin Rus vatandaşlarına “Altın Pasaport” gibi Avrupa vatandaşlığına ve finansal sistemine erişim veren uygulamaların yasaklanması için çalışılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#İsveç#Finlandiya

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

 #Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna