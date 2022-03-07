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İsveç ve Finlandiya’da NATO sessizliği

#İsveç#Finlandiya#NATO
İsveç ve Finlandiya’da NATO sessizliği

Tarafsızlık politikalarıyla tanınan İsveç ve Finlandiya’da, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ilginç bir tablo oluşmaya başladı.

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Geçen hafta NATO dışişleri bakanlarını bir araya getiren olağanüstü nitelikli toplantıya davet edilen bu iki ülke, İttifak ile ilişkileri her geçen gün daha da geliştirip derinleştiriyor. Son kamuoyu araştırmaları da NATO üyeliğine desteğin ilk kez yüzde 50’yi aştığına işaret ediyor. Bununla birlikte Helsinki ve Stockholm’da olası NATO planları konusunda özenli bir sessizlik söz konusu. Bunda NATO üyeliğine yönelik bir beyanın Moskova tarafından provokasyon olarak değerlendirilme ihtimalinin yüksek olmasının rolü var.

DİĞER SEÇENEKLER MASADA MI

Güvenlik konusunda son günlerde gündeme gelen bir başka iddia ise bu iki ülkenin ABD nezdinde, NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik (MNNA) statüsü arayışında oldukları. Bu statüdeki ülkeler savunma ticareti ve güvenlik işbirliği alanlarında bazı faydalardan yararlanıyor. ABD, aralarında Mısır, İsrail, Japonya ve Avustralya’nın da bulunduğu 17 ülkeye bu statüyü tanımış durumda. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, önceki gün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la yaptığı görüşme sonrasında, sorulmasına rağmen MNNA konusunda yorum yapmamayı tercih etti.

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#İsveç#Finlandiya#NATO

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