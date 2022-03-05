Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsveç ve Finlandiya, NATO ile güvenlik işbirliğini güçlendirecek

#NATO#Finlandiya#İsveç
İsveç ve Finlandiya, NATO ile güvenlik işbirliğini güçlendirecek

İsveç ve Finlandiya’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırıları nedeniyle NATO ile güvenlik iş birliğini daha da güçlendirecekleri bildirildi.

Haberin Devamı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Brüksel’in Helsinki kentinde düzenledikleri basın toplasında önemli açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Başbakanı Marin, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat, Avrupa’nın güvenliğini tehdit ediyor. Değişen bu düzende İsveç ve Finlandiya işbirliklerini artıracak. Rusya’nın saldırılarının ardından her iki ülkede de NATO’ya yönelik tutumun hızla değiştiği görülüyor. Şuanda yapılan anketler sonucunda, NATO’ya katılma konusunda çoğunluk olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından güvenlik durumunun değiştiğini belirterek, “Bu olay güvenlik durumunu dramatik bir şekilde değişti. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceğiz. Geçen hafta diğer İsveç partilerinden parti liderleriyle birkaç kez görüştüm ve konuyu tartışıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Finlandiya#İsveç

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı