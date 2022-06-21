İsveç ve Finlandiya heyetleriyle kritik görüşme

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in davetiyle İttifak karargahında İsveç ve Finlandiya heyetleriyle bir araya geldiler. Kalın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, sürecin seyri ve hızının bu iki ülkenin Türkiye’nin beklentilerini karşılamak için atacakları adımlara bağlı olacağını söyledi.



MADRİD ZİRVESİ SON DEĞİL



Terör örgütlerinin İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalın, Türkiye’ye karşı silah ambargosu, açık ya da kapalı olarak uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması gerektiği mesajını da verdi. İsveç ve Finlandiya süreci hızlandırmak istese de Türkiye, tutum değişikliği görmeden, beklentilerini karşılayıcı kayıt altına alınacak taahhütler verilmeden ve somut adımlar atılmadan acele ilerleme niyetinde değil. Yunanistan’ın Makedonya’nın NATO üyeliğini isim değişikliği isteyerek 11 yıl bloke ettiğini hatırlatan Kalın, Madrid Zirvesi’nin son tarih olmadığını vurguladı.

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STOLTENBERG: YAPICI GEÇTİ

Taraflar bu tür görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kalırlarken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yapıcı olarak nitelediği görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunun altını çizen Stoltenberg, “Mümkün olan en kısa zamanda ileriye dönük yol bulmayı dört gözle bekliyorum” dedi.