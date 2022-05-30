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İsveç, Türkiye’ye silah satışına izin verebilir

#İsveç#Türkiye#Ambargo
İsveç, Türkiye’ye silah satışına izin verebilir

İsveçli Expressen tabloit gazetesi, İsveç yönetiminin Türkiye’ye 2019’dan beri uyguladığı silah ambargosunu kaldırmaya sıcak baktığını yazdı.

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Expressen’e konuşan İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP) Silah İhracat Kontrol Dairesi’nin başındaki Karl Evertsson, İsveç savunma sanayisinin talepleri güvenlik politikaları çerçevesinde gözden geçirdiğini belirterek “Ukrayna’daki savaştan İsveç’in NATO üyeliği konusundaki tartışmalara kadar güvenlik politikasını etkileyebilecek çalkantılı bir zamandan geçiyoruz” dedi. Evertsson, “İsveç’in NATO üyeliği konusundaki tartışmanın” koşulları değiştirdiğini belirterek Türkiye’ye silah satılmasının bu koşullarda desteklenebileceği kaydetti.

‘OLUMLU SİNYALLER VAR’

Haberde Stockholm merkezli Güvenlik ve Gelişme Politikaları Enstitüsü’nden Halil Karaveli’nin değerlendirmelerine de yer verildi. Karaveli, “Türkiye, meşru müdafaa olarak gördüğü bir harekât karşısında İsveç’in silah ambargosu uygulamasına tepki gösteriyor. İsveç, resmi bir kararla Türkiye’ye silah satışı kısıtlamasını kaldırabilir. Stockholm yönetimi, şimdiden bu yönde olumlu sinyaller vermiş görünüyor” ifadelerini kullandı.

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#İsveç#Türkiye#Ambargo

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