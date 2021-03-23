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Dünya
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

İsveç, kirlilik yaratan uçaklar için havaalanı ücretlerini artıracak

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İsveç, kirlilik yaratan uçaklar için havaalanı ücretlerini artıracak

İsveç Altyapı Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip havayollarından fazla ücret alınacağı ifade edildi. Uygulama, Avrupa’da bir ilk olacak.

İsveç Altyapı Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip havayollarından fazla ücret alınacağını belirtti. Bakanlık, uygulamanın temmuz ayında yürürlüğe gireceğini ve bu uygulamanın Avrupa’da hatta Dünya’da bir ilk olduğunu ifade etti.

Açıklamada “Bu, bir uçağın iklim etkisi daha yüksek olduğunda kalkış ve iniş ücretlerinin daha önemli olabileceği ve iklim etkisi daha düşük olduğunda azaltılabileceği anlamına gelir” ifadeleri kullanıldı.

Parlamento tarafından onaylanması gereken uygulama, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı ile Göteborg'daki Landvetter Havalimanı’nı kapsayacak. Hükümet, projenin hala görüşülmekte olduğunu ve ince ayarların yapıldığını söyledi.  

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