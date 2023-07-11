Son dakika: İsveç kararı sonrası Kremlin'den Türkiye açıklaması

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Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Rusya ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacağı zirveyi yakından takip ediyor, Kremlin'den kritik zirveye ilişkin ilk açıklama ise az önce geldi.



TÜRKİYE KONUSUNDA YANILGI İÇERİSİNDE DEĞİLİZ, İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ



Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği hakkında,NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Bu konuda yanılgı içerisinde değiliz. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşın, ortak çıkarlarımız da var. Rusya Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor" ifadeleri yer aldı.



AVRUPA BUNUN BİR HATA OLDUĞUNU ANLAMIYOR



İsveç'in NATO üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için 'olumsuz' olduğunu vurgulayan Kremlin, "Avrupa NATO altyapısını sınırımıza kaydırmanın bir hata olduğunu anlamıyor" açıklamasında bulundu.



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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi Haberi görüntüle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e SCALP uzun menzilli seyir füzeleri sağlayacağını duyurdu.Macron teslimatı yapılacak füzelerin, Ukrayna'nın karşı saldırısında Rus güçlerini 'derinlemesine' vuracak şekilde tasarlandığını vurgularken, Kremlin'den yapılan açıklamada Fransa'ya karşılık verileceği belirtildi.