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İsveç Dışişleri Bakanı pasaportunu unutunca AB toplantısını kaçırdı

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#Tobias Billström#İsveç#Ukrayna
İsveç Dışişleri Bakanı pasaportunu unutunca AB toplantısını kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 10:17

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström pasaportunu unuttuğu için Ukrayna’ya gidemedi. Kiev'deki AB zirvesine Billström'ün yerine İsveç’in Kiev Büyükelçisi Martin Aberg katıldı.

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Avusturya'da yayınlanan Die Presse gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere yola çıkan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, pasaportunu unuttuğu için Polonya’dan Ukrayna’ya geçişine izin verilmedi.

Pasaportu olmadığı gerekçesiyle Polonya-Ukrayna sınırında durdurulan Billström’ün yabancı mevkidaşlarıyla birlikte Kiev'e giden trene binemediği öne sürüldü.

LOJİSTİK ENGEL VARDI

Billström'ün Basın Sözcüsü Anna Erhardt, İsveç gazetesi Dagens Nyheter'e yaptığı açıklamada, Billström'ün Kiev’deki toplantıya katılmama nedenine yönelik net bir yanıt vermedi. Erhardt, "Lojistik bir engel vardı. Bunun dışında bakanlık gezilerinin detayları hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Billström'ün yerine İsveç’in Kiev Büyükelçisi Martin Aberg’in katıldığı öğrenildi.

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#Tobias Billström#İsveç#Ukrayna

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