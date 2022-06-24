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İsveç bu kez terör elebaşını konuşturdu

#İsveç#NATO#Terör Örgütü
İsveç bu kez terör elebaşını konuşturdu

İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde İsveç devlet televizyonu SVT skandal bir röportaj gerçekleştirdi.

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İsveç televizyonu, terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı.

DESTEK İSTEDİ

SVT muhabirinin sorusu üzerine Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyonla ilgili konuştu. Şahin, “İsveç’in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini” öne sürdü. İsveç devlet televizyonu SVT geçen 25 Mayıs’ta da YPG/PKK’nın elebaşlarından Salih Müslim ile Suriye’nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde bir röportaj yapmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu röportaja tepki göstermişti. İsveç geçtiğimiz günlerde de terör örgütü yandaşlarının protesto eylemlerine sahne olmuştu.

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#İsveç#NATO#Terör Örgütü

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