İsveç beklenen adımı attı! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

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İsveç'in 349 sandalyeli parlamentosunda 278 oyla kabul edilen değişiklik, "teröre bulaşan veya terörü destekleyen derneklerin örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan" yeni yasalar getirilmesini mümkün kılıyor.

Milletvekillerine öneriyi onaylamalarını tavsiye eden parlamentonun anayasal işlerle ilgili daimi komitesine göre yasa, “bir terör örgütüne katılımın daha geniş çapta suç sayılmasını veya terör örgütünün yasaklanmasını" sağlayacak.

Değişiklik 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Geçen hafta Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, anayasa değişikliğini “büyük bir adım” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kristersson, “İsveç, yıl sonuna kadar ve gelecek yılın başlarında İsveç yasal makamlarına terörle mücadelede daha fazla güç verecek büyük adımlar atacak" demişti.

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İsveç'te bir anayasa değişikliğinin, arada yapılacak bir genel seçimle birlikte iki ayrı parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.