İsveç Başbakanı'nın 'gizli Türkiye dosyası' havaalanında bulundu: 'Güvenlik fiyaskosu' gündeme oturdu

Başbakan Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 2022'de Ankara’ya gelmişti. Kristersson’un yurt dışı ziyaretine ilişkin dosyanın İsveç'e dönüşte kaybolduğu ortaya çıktı. Olay, hükümet daireleri tarafından doğrulandı.

İsveç Devlet Daireleri Güvenlik Departmanı, belgelerle ilgili inceleme başlattı. Departmanın yöneticisi Fredrik Agemark, “dosyada güvenlik sınıflandırmasına tabi bilgi bulunmadığının değerlendirildiğini" bildirdi. Agemark, "Bu nedenle ayrıca bir hasar tespiti yapılmasına gerek kalmadı” ifadesini kullandı.

SVT’nin Türkiye muhabiri Tomas Thoren, yaşanan durumu “çok beceriksizce” olarak nitelendirdi. Thoren, dosyanın unutulmasının ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturabileceğini dile getirdi.

Dagens Nyheter’in haberinde, klasördeki bilgilerin bir kısmının gizlilik kapsamında olduğu aktarıldı. Haberde, belgelerin tamamen açık nitelikte olmadığı vurgulandı. Temizlik görevlisinin bulduğu dosyanın hükümete teslim edildiği kaydedildi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

DOSYANIN İÇERİĞİ VE ÖNEMİ

İsveç hükümet kaynakları, bakanların yurt dışı seyahatleri için genellikle özel dosyalar hazırlandığını açıkladı. Bu dosyalarda ikili ilişkilere ve görüşme konularının arka planına dair bilgiler, toplantı notları ve konuşma başlıkları bulunabildiği belirtildi.

Arlanda’da unutulan klasörün, Kristersson için hazırlanmış dosyanın bir kopyası olduğu duyuruldu. Kayıp dosyanın ne kadar süredir ortada olmadığı kesinleşmedi.

Sweden Herald'a konuşan ismi açıklanmayan bir İsveç Başbakanlık Ofisi çalışanı, hatayı iş yoğunluğu ve seyahat hazırlıkları sırasında yapılan bir ihmal olarak değerlendirdi. Dosyanın içeriğiyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı.

KAYIP DOSYA POLİSE BİLDİRİLMEDİ

Olayı "güvenlik fiyaskosu" olarak niteleyen İsveç basını, olayın polise bildirilmediğini söyledi. Hükümet yetkilileri, dosyanın güvenlik açısından risk teşkil etmediğini savundu. Polise resmi bir başvurunun ciddi güvenlik riski bulunmaması nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Kristersson'un basın sekreteri, konuyla ilgili açıklamanın hükümet kanallarından yapılacağını belirtti. Olayın nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.