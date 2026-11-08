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İstismardan gözaltına alındı... Kraliyet ailesi’ni sarsan suçlama

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#Meghan Markle#Prens Harry#Kraliyet Ailesi
İstismardan gözaltına alındı... Kraliyet ailesi’ni sarsan suçlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin gelini, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle, ABD’de çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, Thomas Markle’ın California’nın Los Angeles bölgesinde kiraladığı iki depoda yaptıkları aramalarda çocukların cinsel istismarını içerdiğinden şüphelenilen yaklaşık 78 materyale el koydu. Ele geçirilenler arasında fotoğraf slaytları, 35 milimetrelik film negatifleri ve kitapların bulunduğu bildirildi. ABD Adalet Bakanlığına göre Markle hakkında çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri bulundurmaktan tek suçlama yöneltildi. Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Markle, henüz suçlamaya ilişkin savunma yapmadı.

FİLPİNLER’DEKİ İHBARLA BAŞLADI

FBI’ın mahkeme dosyasına giren yeminli ifadesine göre soruşturma, Markle’ın Filipinler’deki eşyaları arasında şüpheli görüntüler bulunduğuna ilişkin bir ihbar üzerine başlatıldı. Yetkililer, Markle’ın 2008’den bu yana Los Angeles çevresinde kiraladığı iki depoyu tespit ederek mahkeme kararıyla arama yaptı. Dosyada, ele geçirilen film negatiflerindeki bazı görüntülerde Markle olduğu öne sürülen bir erkeğin reşit olmayan kız çocuklarıyla bulunduğu belirtildi. İngiltere polisi de 2019 yılında Thomas Markle hakkında yurt dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren bir ihbar aldığını açıklamıştı.

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SUÇLAMALARI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Florida’da gözaltına alınan Markle, önceki gün mahkemeye çıkarıldı. Hakim, 82 yaşındaki Markle’ın yaşı ve sağlık durumunu da dikkate alarak elektronik izleme ve ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmasına hükmederken, dava sürecinin California’da devam etmesi bekleniyor. Meghan Markle, uzun süredir görüşmediği babası hakkındaki iddiaları daha önce reddederek bunların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Meghan’ın sözcüsü ise iddialara ilişkin yorum yapmayacaklarını söyledi.

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#Meghan Markle#Prens Harry#Kraliyet Ailesi

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