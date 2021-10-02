İstişari görüşmeler Ankara’da sürecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Araştırma sonucu oldukça şaşırtıcı... KOVİD-19 beyni küçültüyorAraştırma sonucu oldukça şaşırtıcı... KOVİD-19 beyni küçültüyor! #COVID-19
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Zarrabın binası tinerci yuvası oldu Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası oldu! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Dünyaca ünlü isim davayı kazandı Bu çocukları benden uzak tutunDünyaca ünlü isim davayı kazandı! 'Bu çocukları benden uzak tutun'#Süher Pekinel
Dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekinDinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin#Edirne Valiliği
Türk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu muTürk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu?#Alp Er Tunga
Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelirBu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir!#Vangelis Marinakis
Kaderimizi anlamanın sırlarıKaderimizi anlamanın sırları#Aile
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Resmi Gazetede 2 genelge yayımlandıResmi Gazete'de 2 genelge yayımlandı#İstihdam
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
HABERLERDünya Haberleri

İstişari görüşmeler Ankara’da sürecek

#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#İstişari Görüşmeler
İstişari görüşmeler Ankara’da sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan’ın istişari görüşmelerinin 63’üncü turunun, 6 Ekim’de Ankara’da yapılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında yürütülen istişari görüşmelerin 63’üncü turu 6 Ekim’de başkentte gerçekleştirilecek.

ÇÖZÜM ARAYIŞI

Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 61’inci turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti. Daha önce “istikşafi” nitelemesi kullanılan görüşmeler için “istişari” ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. 2020 yazında iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren Doğu Akdeniz gerginliği sonrasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasına karar verilmişti.

2002’DEN BERİ

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz’e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor. İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği “adil, kalıcı ve kapsamlı” çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002’de Ankara’da başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#İstişari Görüşmeler