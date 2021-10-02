İstişari görüşmeler Ankara’da sürecek

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında yürütülen istişari görüşmelerin 63’üncü turu 6 Ekim’de başkentte gerçekleştirilecek.

ÇÖZÜM ARAYIŞI



Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 61’inci turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti. Daha önce “istikşafi” nitelemesi kullanılan görüşmeler için “istişari” ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. 2020 yazında iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren Doğu Akdeniz gerginliği sonrasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasına karar verilmişti.

2002’DEN BERİ

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz’e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor. İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği “adil, kalıcı ve kapsamlı” çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002’de Ankara’da başlamıştı.