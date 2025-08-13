×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İstilacı balon Akdeniz’in yerlisi oldu

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz#Balon Balığı#İstilacı Türler
İstilacı balon Akdeniz’in yerlisi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 07:00

Kızıldeniz’den gelen istilacı türlerin başında yer alan balon balığı, sayılarının hızla artmasıyla artık Akdeniz’in yerel türlerinin yerini alıyor.

Haberin Devamı

AKDENİZ’de popülasyonu hızla artan ve içerdiği tetrodotoksin adlı zehir nedeniyle insan sağlığı için tehlikeli olan balon balığı, Antalya kıyılarında yerli türlerin yerini almaya başladı. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının artık Akdeniz’in doğal popülasyonu haline geldiğini söyledi. Son yıllarda sayıları hızla artan balon balıkları, güçlü çene yapılarıyla denizlerde avcı konumuna geldi. Yavrulama dönemindeki balıklarla beslenen bu tür, kolay üreyip kısa sürede çoğalabiliyor. Zehri insan sağlığı için ciddi risk oluşturan balon balıkları, Akdeniz’de yerli türlerin yaşam alanlarını daraltıyor.

Balon balıklarının artık bir Akdeniz türü haline geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Balon balıklarıyla mücadelede şu anda etkin bir yöntem bulunmuyor.

Haberin Devamı

İstilacı balon Akdeniz’in yerlisi oldu

‘KARADENİZ’E YAYILABİLİRLER’

Balıkçılara verilen teşvikler yalnızca ekonomik destek amacı taşıyor. Popülasyonun tamamen ortadan kaldırılması bu yöntemle mümkün değil. Bu balıklar artık Akdeniz’in doğal popülasyonu haline geldi. Su sıcaklıklarında ani bir düşüş gibi olağanüstü iklim olayları yaşanmadıkça yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. Ancak küresel ısınma giderek arttığı için böyle bir değişim de beklenmiyor. Aksine, bu türlerin Karadeniz’e doğru da yayılmaları olası görünüyor” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz#Balon Balığı#İstilacı Türler

BAKMADAN GEÇME!