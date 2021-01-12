İstikşafi görüşmeler başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Atinaya yönelik “Görüşmelere bu ay başlayalım” çağrısı hızla karşılık buldu. Akşam saatlerinde, yaklaşık 5 yıldır askıdaki istikşafi görüşmelere 25 Ocak’ta başlanmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Konuya ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bir cümlelik yazılı açıklamada, “İstikşafi Görüşmeler’in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır” denildi.

SONUNCUSU 2016’DA

Türkiye ve Yunanistan; Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği ‘adil, kalıcı ve kapsamlı’ çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002’de Ankara’da başlamıştı. Söz konusu görüşmelerin sonuncusu olan 60’ıncı tur, 1 Mart 2016’da Atina’da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Dün, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara’da bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler ve Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. “Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan’ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz” diyen Çavuşoğlu, bu açıklaması sırasında Kıbrıs’ta da 52 yıldır çözüme ulaşılamadığına dikkat çekerek, iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Türkiye’nin ardından Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini belirterek, “Türkiye ve KKTC’nin bu konudaki tutumu son derece nettir. Bugüne kadar siyasi eşitlik olmadı, egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerekiyor. Yani iki devletli bir çözüm olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MİÇOTAKİS ‘HAZIRIZ’ MESAJI VERMİŞTİ

İstikşafi görüşmelere başlanması kararı Yunan sitelerinde ilk haber olurken, Atina yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dün Lizbon’da Portekizli mevkidaşı ile görüşmesi sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çağrısını değerlendiren Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Yunanistan, tarih belirlendiğinde istikşafi görüşmelere katılacaktır. Türkiye’nin bu görüşmelerin başlaması için siyasi iradesi bulunması olumlu bir adımdır” diye konuşmuştu. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da soru üzerine, “AB’nin beklediği bir gelişme. Bu gelişmenin ilişkilerimizde olumlu gidişat geliştirmeye yönelik çabaları beslemesini bekliyoruz” demişti.