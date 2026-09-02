İstihbarat teşkilatları karşı karşıya! Kiev'de silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Savunma Bakanlığına bağlı Ana İstihbarat Direktörlüğü (GUR) mensupları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 GUR görevlisi hayatını kaybetti, 2 GUR görevlisi yaralandı.

KİEV'DE İSTİHBARAT BİRİMLERİ ARASINDA ÇATIŞMA

Ukrayna merkezli haber platformu Strana'da yer alan haberde, "Üç GUR görevlisinden biri öldü, ikisi yaralandı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBI) olay yerine geldi" ifadelerine yer verildi.

Çatışmanın, Kiev'deki Yuriy Shumsky Caddesi üzerinde bulunan Berezhniaky yerleşim bölgesinde meydana geldiği ve 2 Eylül sabahına kadar devam ettiği bildirildi.

ÇATIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Habere göre GUR görevlileri, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından bir Rus muhalif lidere yönelik düzenlendiği öne sürülen suikast planına ilişkin soruşturma kapsamında arama yapıyordu.

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İki istihbarat teşkilatı arasındaki çatışmanın, GUR bünyesinde görev yapan ve Rus Gönüllü Kolordusu'nun komutan yardımcısı olduğu belirtilen Stepan Kaplunov'un tutuklanması konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü.

GUR ÖZEL KUVVETLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaynaklara göre Kaplunov, birkaç gün önce evinin yakınlarında kaçırılarak Yuriy Shumsky Caddesi'ne götürüldü.

GUR özel kuvvetlerinin meslektaşlarını kurtarmak amacıyla olay yerine gitmesinin ardından, Kaplunov'u kaçıran kişilerin SBU görevlileri olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine iki istihbarat teşkilatının mensupları arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada 1 GUR görevlisi öldü, 2 GUR görevlisi yaralandı.