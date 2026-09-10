İstihbarat raporu sızdı! 'Rus askerlere İngiliz eğitimi'

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İngiliz The Telegraph gazetesi, Ukrayna savaşıyla ilgili sızdırılan bir istihbarat notuna ulaştı. "Five Eyes" istihbarat ağı için hazırlanan değerlendirmede, Batılı askeri gazilerin Rus vatandaşlarını ve aktif görevdeki Rus askerlerini eğitmek üzere görevlendirildiği öne sürüldü.

BULGARİSTAN'DAKİ EĞİTİM KAMPI MERCEK ALTINDA

İstihbarat notunda, Bulgaristan'ın kuzeyindeki Mejdeni'de bulunan ve Alfa-Metal tarafından işletilen askeri eğitim tesisi hakkında dikkat çekici iddialara yer verildi.

Tesiste İngiliz SAS ve Avustralya Komando Alayı'nın eski mensupları ile ABD özel harekat geçmişine sahip kişilerin eğitmenlik yaptığı öne sürüldü. Eğitmenler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'nin özel operasyon birimi Navy SEALs geçmişine sahip isimlerin de bulunduğu belirtildi.

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Alfa-Metal, özel askeri şirketlerde çalışmak isteyenler, korumalar ve kurumsal güvenlik ekipleri için özel kuvvetler eğitimi ile ileri düzey keskin nişancı kursları düzenliyor. Eğitimlerin kişi başı ücretinin yaklaşık 4 bin euro olduğu belirtildi.

RUS VATANDAŞLARININ EĞİTİM ALDIĞI İDDİASI

The Telegraph'ın aktardığı istihbarat değerlendirmesine göre, Avrupa'daki bazı özel eğitim kampları Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra da Rus vatandaşlarını kabul etti.

Eski özel kuvvetler mensupları, Alfa-Metal çalışanlarından Rus vatandaşlarının 2025 yılında da tesiste eğitim aldığını duyduklarını söyledi.

Eski Avustralya askeri personelinden biri, "Alfa-Metal'de çalışan kişilerden aldığımız bilgilere göre Rus vatandaşlarına verilen eğitimler 2025'te de devam etti" dedi.

Kampta ileri düzey yakın muharebe ve keskin nişancılık dahil çeşitli askeri eğitimlerin verildiği öne sürüldü.

SAS GAZİLERİNE İŞ İLANI

The Telegraph'ın incelediği Alfa-Metal'in internet sitesinde, eğitmenler için hazırlanan tanıtım sayfasında SAS logosunun bulunduğu bir fotoğraf yer aldı. Şirketin LinkedIn üzerinden eski SAS mensuplarına yönelik bir iş ilanı da yayımladığı belirtildi.

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Alfa-Metal'in internet sitesinde SAS logosuna yer veriliyor. İddiaya göre eğitmenlerinden en az biri, bu birliklerde görev yaptı. / Kaynak: Alfa-Metal resmi internet sitesi

İlanda, "Şu anda ekibimize katılacak deneyimli bir SAS eğitmeni arıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Şirket, güçlü operasyonel geçmişe ve eğitmenlik deneyimine sahip bir İngiliz vatandaşı aradığını duyurdu.

İlanda ayrıca, "Eğitim, profesyonellik ve standartların yükseltilmesi konularına tutkuyla bağlıysanız, sizden haber almak isteriz." denildi.

İstihbarat notunda da eğitmenlerden en az birinin SAS geçmişine sahip olduğu öne sürüldü.

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ALFA-METAL İDDİALARI REDDETTİ

Alfa-Metal, The Telegraph'ın gündeme getirdiği iddiaları reddetti. Şirket, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus vatandaşlarına eğitim vermediğini ve hiçbir zaman eski SAS mensubu çalıştırmadığını açıkladı.

Şirket ayrıca St. Petersburg merkezli Rus özel güvenlik şirketi Alfa Region ile bağlantısının bulunmadığını savundu.

Ancak The Telegraph, Alfa-Metal'in internet sitesinde iki şirket arasında bir "ortaklık anlaşmasına" atıfta bulunan eski bir sayfa bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Alfa-Metal, Alfa Region ile geçmişte "mesleki bağlantıları" bulunduğunu kabul etti. Şirket, "güncel olmayan içeriği" düzeltmek amacıyla eski tanıtım materyallerini incelemeye aldığını açıkladı.

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İSTİHBARAT NOTU SORUŞTURULUYOR

The Telegraph'a göre, Batılı özel kuvvetler gazilerinin Ruslara eğitim verdiği iddialarını içeren istihbarat notu, Avustralya Gizli İstihbarat Servisi tarafından soruşturuluyor.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, bulguların "Five Eyes" istihbarat paylaşım ağı üzerinden İngiltere ve ABD ile paylaşılmasının beklendiğini söyledi.

İngiltere ve Avustralya yasalarına göre, eski özel kuvvetler personelinin askeri eğitimlerini yabancı bir devlete yardım etmek amacıyla kullanması yasa dışı.

The Telegraph ise istihbarat notunda yer alan iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

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SAS KAYNAKLARI İDDİALARI ŞÜPHELİ BULDU

Gazetenin görüştüğü bazı SAS kaynakları, eski birlik mensuplarının Ruslara eğitim verdiği iddialarını reddetti.

Üst düzey bir SAS kaynağı, eski birlik mensuplarının Ruslara savaş eğitimi verdiğine ilişkin herhangi bir bilgileri olmadığını şu sözlerle aktardı:

"SAS küçük bir topluluktur ve insanlar birbirleriyle konuşur. Eğer böyle bir şey yapılıyor olsaydı bunu bilirdik."

Aynı kaynak, iddiaların doğru olması halinde büyük hayal kırıklığı yaşayacağını belirterek, "Eğer biri bunu yapıyorsa, inanılmaz derecede şaşırır ve çok hayal kırıklığına uğrardım." dedi.

Kaynak ayrıca SAS gazileriyle ilgili yanlış beyanlara dikkat çekerek, "Yaklaşık 5.000 SAS gazisi var, ancak özgeçmişlerine uyduğu için alayın bir parçası olduğunu iddia eden 25.000'den fazla insan daha var. Dışarıda çok fazla yalancı var." ifadelerini kullandı.