İstihbarat belgeleri sızdı: Rusya Çin’e çok da güvenmiyormuş

Haberin Devamı

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Rus iç istihbarat birimi FSB, 2022 yılında Çin’i “düşman” olarak sınıflandıran ve Pekin yönetiminin Rusya çıkarlarına zarar vermesini engellemeyi amaçlayan “Entente-4” isimli bir birim kurdu. Sızdırılan FSB belgelerine dayandırılan habere göre, Moskova yönetimini “Çin tehdidi” konusunda uyaran birimin, Çin’in özellikle Rus bilim insanları üzerinden kritik askeri teknolojilerle ilgili bilgi edinmenin peşinde.

YAZIŞMALAR İNCELENİYOR

Çin’in Rusya içindeki faaliyetlerine ilişkin en dikkat çekici takip Çin menşeli sohbet uygulaması WeChat verilerinin incelenmesi. Birçok sosyal medya ve iletişim uygulamasını da izleme kapasitesine sahip Skopishche sistemi aracılığıyla Çinlilerle iletişime geçmiş olabileceğini düşünülen Rusların rehber verileri ve yazışmaları inceleniyor. Bu doğrultuda özellikle Rus akademisyenler, devlet görevlileri, araştırmacılar ve diğer hassas bilgilere erişimi olan bireyler mercek altına alınıyor. FSB ayrıca bazı durumlarda Çin ile iletişimde bulunan kişilere uyarılarda bulunarak görüşmelerini sonlandırmalarını istiyor.

Haberin Devamı

GÖRÜNÜRDE İTTİFAK VAR

Çin’de bazı akademik çevrelerin Rus topraklarında hak iddia etmek için anlatı oluşturduğundan korkan Rus istihbaratı ayrıca Pekin’in Kuzey Kutup bölgesinde de madencilik şirketleri ve üniversite araştırma merkezleri aracılığıyla casusluk yaptığı görüşünde. Her ne kadar Kremlin Çin ile yakın ittifakı savunsa da, istihbarat belgeleri Pekin’e karşı derin bir güvensizlik olduğunu ortaya koyuyor.

Batı yaptırımları sonrası Çin, Rus ihracatının en büyük müşterisi konumuna gelmişti.