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İstifa ettiği iddia edildi... Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet'ten bomba açıklama!

#Armin Laschet#Almanya#Türk Armin
İstifa ettiği iddia edildi... Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschetten bomba açıklama

Son dakika haberi... Alman medyası, 26 Eylül'de yapılan genel seçimi kaybeden Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin lideri Armin Laschet'in istifa ettiğini öne sürdü. Uluslararası medyanın da 'son dakika' gelişmesi olarak duyurduğu haberin ardından Laschet, Berlin'de gazetecilere konuştu; istifa kararını duyurmasa da görevi bırakabileceği yolunda sinyal verdi. Almanya'da yaşayan Türklerle yakın ilişkileri nedeniyle 'Türk Armin' olarak anılan Laschet, CDU'nun yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu ve parti liderliği konusunda bir uzlaşma sağlanması gerektiğini ifade etti.

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CDU lideri Armin Laschet, istifa ettiği yolundaki haberlerin ardından Berlin'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. 26 Eylül'deki seçimlerde adeta hezimet yaşayan Laschet, kongre yapılmasını teklif edeceğini ve bu kongrede parti üyelerinin partinin yönetici ekibinin kim olması gerektiğine karar verebileceğini söyledi.

Öte yandan Laschet, düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP arasında başlayan koalisyon görüşmelerine işaret ederek, "CDU olarak FDP ve Yeşillere hükümet kurma teklifimiz son saniyeye kadar geçerlidir. Kapıları biz kapatmıyoruz" dedi.

CDU olarak genel seçimlerden ikinci çıktıklarını vurgulayan Laschet, "Görüşmeler, süreç nasıl gelişecek? Bütçe ve vergi gibi konular nasıl olacak? FDP'nin tutumu ne olacak? Gelişmeleri çok sıkı takip edeceğiz" diye konuştu.

Laschet, Almanya'da kişiler üzerinden yapılan eleştirileri yanlış bulduğunu belirterek, "Önce vatan, sonra parti, daha sonra kişiler gelir. Jamaika projesi, bir kişi yüzünden başarısız olmayacak" ifadesini kullandı.

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SEÇİMLERDE İKİNCİ OLDU

Angela Merkel’in aday olmadığı Almanya Başkanlık seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci olmuştu.

'Türk Armin' olarak anılan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'in partisi ise yüzde 24,1 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı.

Armin Laschet seçim sonrası yaptığı açıklamada sonuçların kendilerini mutlu edemeyeceğini belirtmişti.

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#Armin Laschet#Almanya#Türk Armin