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İstediği kulaklığı almayan annesini yüzünden vurarak öldürdü! Büyükannenin anlattıkları olayı çok daha trajik bir hale getirdi

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#Abd#Cinayet#Annesini Öldürdü
İstediği kulaklığı almayan annesini yüzünden vurarak öldürdü Büyükannenin anlattıkları olayı çok daha trajik bir hale getirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 15:44

İstediği kulaklığı almadığı için eline aldığı tabanca ile annesini yüzünden vurarak öldüren 10 yaşındaki çocuk ABD'yi adeta şoke etti. Olayın üstünden bir hafta geçtikten sonra çocuğun büyükannesi olayın perde arkasını anlattı ve torunu için yardım istedi. Büyük annenin anlattıkları en az olayın kendisi kadar trajik. İşte ABD'nin konuştuğu sarsıcı dava...

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ABD’nin Wisconsin eyaletinde yer alan Milwaukee kentinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, annesini istediği sanal gerçeklik kulaklığını almadığı gerekçesiyle suratından vurdu.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KULAKLIK SİPARİŞİ VERDİ

44 yaşındaki Quiana Mann olay yerinde hayatını kaybederken, ismi güvenlik gerekçesi ile açıklanmayan 10 yaşındaki çocuk annesinin Amazon hesabına girdi ve istediği kulaklığın siparişini verdi.

HİÇBİR MERHAMET GÖSTERGESİ YOK! 'SİPARİŞİM GELDİ Mİ' DİYE SORDU

İlk başta olayın bir kaza olduğunu iddia eden çocuk daha sonra teyzesine annesine silahı kasıtlı olarak doğrultup ateş ettiğini itiraf etti.

İstediği kulaklığı almayan annesini yüzünden vurarak öldürdü Büyükannenin anlattıkları olayı çok daha trajik bir hale getirdi

44 yaşındaki Quiana Mann

Teyze Sharhonda Reid polisi aradı ve müfettişler olay yerine geldi. Reid yeğenin olay sonrası, ağladığını gören büyükannesine hiçbir empati ve merhamet belirtisi göstermeden "Olanlar için üzgünüm, annemi öldürdüğüm için üzgünüm" dediğini anlattı.

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10 yaşındaki çocuk üzgün olduğunu söyledikten sonra Amazon siparişinin gelip gelmediğini sordu.

SON SÖZLERİ : ONU NEDEN ALDIN, HEMEN YERİNE KOY

Olay sonrası açıklama yapan müfettişler çocuğun kapalı bir kutuda duran silahı alıp annesinin çamaşır yıkadığı bodrum katına indiğini, daha sonra silahı annesine doğrultarak talihsiz kadını 3 metre uzaktan vurduğunu açıkladı.

Oğlu tarafından öldürülen Quiana Mann'ın son sözleri polis kayıtlarına "Onu neden aldın? Hemen yerine koy" olarak geçti.

İstediği kulaklığı almayan annesini yüzünden vurarak öldürdü Büyükannenin anlattıkları olayı çok daha trajik bir hale getirdi

Talihsiz kadının öldürüldüğü ev

7 ARALIK'TA HAKİM KARŞINA ÇIKACAK

10 yaşındaki çocuk geçtiğimiz hafta yaşanan olay sonrası yetişkinler gibi birinci derece cinayetle suçlandı. 7 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak olan çocuk 50 bin dolar kefaretle bir çocuk ıslah evinde tutuluyor.

BÜYÜKANNE KONUŞTU: SÜREKLİ SESLER DUYUYORDU

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Sarsıcı cinayet ABD gündemine bomba gibi düşerken küçük çocuğun büyükannesi bugün torununun psikolojik olarak sorunları olduğunu belirtti ve serbest bırakılmasını istedi.

The Daily Beast'e konuşan büyükanne Lueritha Mann, torununun kafasının içinde sürekli iki kız çocuğunun sesini duyduğunu ve onlara 'kız kardeş' dediğini ileri sürdü.

İstediği kulaklığı almayan annesini yüzünden vurarak öldürdü Büyükannenin anlattıkları olayı çok daha trajik bir hale getirdi

6 AY ÖNCE EVİ YAKIP SUÇU HAYALİ KIZ KARDEŞLERİNE ATMIŞ

Kafasının içindeki hayali arkadaşlarının ona kötü şeyler yapmasını söylediğini anlatan Mann, torununun uyumakta güçlük çektiğini ve okulda sorunları olduğunu belirtti. Büyükanne ayrıcatorunun 6 ay önce evde bir yangın çıkarıp, suçuhayalikız kardeşlerine attığını söyledi.

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TORUNUNUN YETİŞKİN GİBİ YARGILANMASINI İSTEMİYOR

Torunun sorunlarını 2 yıl önce salıncaktan düşmesi sonucu geçirdiği beyin sarsıntısına bağlayan büyükanne çocuğun bazen alışveriş yapmak için annesinin kredi kartını çaldığını ve köpeklerini kuyruğundan tutup salladığını anlattı.

Lueritha Mann kızının korkunç ölümüne rağmen, torununun bir yetişkin gibi yargılanmasını istemiyor ve mahkemenin akıl sağlığını dikkate almasını istiyor.

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