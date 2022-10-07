İşte Ukrayna'nın yeni silahı...Tek bir patlamada devasa alanları yok edebiliyor

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 8. ayında devam ederken Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilan ettiği 'ek seferberlik' ile yeni bir şamaya geçildi. ABD ve Avrupa birliği bu yeni aşamanın 'çok daha tehlikeli' olacağı konusunda hemfikir.



HERSON'DA BOMBARDIMAN, UKRAYNA'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI



Ukrayna'nın Herson bölgesindeki ilerleyişi devam ederken, Kremlin bu sabah bölgede düzenlenen bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.



Kremlin'in açıklaması sonrası bir flaş açıklama da Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov yayınladığı video mesajında Rus birliklerine 'silah bırakın' çağrısında bulundu.

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Reznikov savaşmayı reddedip silah bırakan Rus askerlerine can ve güvenlik garantisi vereceklerini belirttiği konuşmasında "Kremlin tarafından aldatıldınız ve ihanete uğradınız. Hala Rusya'yı bu trajediden ve ordunuzu aşağılanmaktan kurtarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI: DAHA ÇOK PARA AYRILMALI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu sabah bir açıklama yaparak Avrupa Birliği'ni Ukrayna'ya destek için daha fazla para ayırmaya çağrıdı. ABD Savunma Bakanlığı da Salı günü Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Putin'in Ukrayna'nın 4 bölgesini resmen ilhak etmesi sonrası Batı'nın Ukrayna'ya yardımlarını artırması bekleniyor.



UKRAYNA'NIN YENİ SİLAHI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Savaşa dair açıklamalar peş peşe gelirken Ukrayna'nın yeni silahı ilk kez cephede görüntülendi.

'Ukraine Weapons Tracker' isimli Twitter hesabı Ukrayna birliklerinin Herson cephesinde ABD tarafından temin edilen HIMARS/ M30A1 roketlerini kullandığını duyurdu. Paylaşılan görüntülerde M30A1 roketlerinin kapsülleri görüldü.



Sahada ilk kez görüntülene M30A1'lerinABD'nin son askeri yardım paketine dahil olduğu düşünülüyor. ABD'nin gönderdiği bu yeni mühimmat yaklaşık 200.000 tungsten bilyesini aynı anda geniş alanlara fırlatabiliyor.

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Ukrayna birliklerinin elindeki mevcut M31'ler karargah binaları veya mühimmat depoları gibi hedefleri yok etmek için kullanılıyor. M31'ler 90 kg'lık bir patlayıcı kapasitesine sahip ancak geniş alanlara yayılmış hedeflerde beklenen sonuçları veremiyor. Buna karşılık, yeni gönderilen M30A1, çok daha geniş alanları kapsayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.



Sosyal medyada yer alan yorumlarda yeni silahın Rusya'nın kabusu olacağı ileri sürüldü



TEK SEFERDE DEVASA ALANLARI YOK EDEBİLİR

Uzun menzilli M30A1 yaklaşık 920 km menzile sahip ve 85 metrelik bir hedef alanında etkili olabiliyor. Bu da tek seferlik bir patlamada devasa alanların yok edilebileceği anlamına geliyor.

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Havada patlamak üzere programlanabilen M30A1'in Ukraynalı askerlerin ilerleyebileceği yolları temizlemek için kullanılması bekleniyor.