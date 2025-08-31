İşte Trump'ın Gazze planı: ABD Gazze'yi 10 yıllığına devralacak, 2 milyon Filistinli sürgün edilecek

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 17:26

ABD basınında yer alan habere göre, Trump yönetiminin “savaş sonrası Gazze” planında dikkat çekici öneriler bulunuyor. Planda, Gazze’de ABD denetiminde bir tatil merkezi kurulması yer alıyor. Ayrıca bölgede yaşayan tüm halkın belirli bir ücret karşılığında “gönüllü” şekilde başka bölgelere taşınması planlanıyor.

Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını duyurdu.

Buna göre plan, Trump'ın, bölgenin yönetimini ABD'nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor.

Ayrıca planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi bekleniyor.

PLANDA FİLİSTİNLİLER YOK

Öte yandan planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun "gönüllü" bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi yer alıyor.

Bölgenin yeniden inşasını üstlenen firmanın, Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapması ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl boyunca kirasını üstlenmesi öngörülüyor.

PLANIN ARKASINDA İSRAİL DESTEKLİ VAKIF VAR

Öte yandan TRUST isimli belgede, Gazze'de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birçok plan olduğunu ve henüz onaylanmadığını kaydetti.

Kaynaklar, söz konusu planın Trump'ın "Orta Doğu'nun Turizm Merkezi" yapma düşüncesi üzerine tasarlandığını belirtti.

