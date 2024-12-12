İşte Trump’ın büyükelçi adayları: Yakın dostu Ankara’ya eski gelin Atina’ya

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Türkiye Büyükelçisi olarak uzun zamandır dostu olan milyarder özel sermaye şirketi yöneticisi Tom Barrack’ı (77) aday gösterdiğini duyurdu.

‘MANTIĞIN SESİ’ BARRACK

Açıklamayı kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapan Trump, “Tom Barrack’ın Türkiye’deki bir sonraki Büyükelçimiz olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tom, otuz yıl boyunca küresel özel sermaye şirketini başarıyla yönetti” dedi. Barrack’ın siyaset ve iş çevrelerinde saygı duyulan bir figür olduğunu vurgulayan Trump, müstakbel büyükelçinin “mantığın sesi” olduğunu belirtti.

AİLESİ LÜBNAN KÖKENLİ

Hıristiyan Lübnanlı ailesi 1900’lü yılların başında ABD’ye gelen Barrack, iş hayatı boyunca da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok bağlantı kurmuş biri. Trump’ın 2016 seçimlerinde sıkı destekçilerinden biri olan ve Cumhuriyetçi aday için 100 milyon dolardan fazla para toplayan Barrack, 20 Ocak 2017’deki Trump’ın başkanlık yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını da yapmıştı.

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KIMBERLY’YE TESELLİ ÖDÜLÜ

Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr. ile 2020 yılında nişanlanan eski Kaliforniya savcısı ve televizyon ünlüsü Kimberly Guilfoyle’ı (55) Yunanistan’a büyükelçi adayı olarak gösterdiğini duyurdu. Trump’ın Guilfoyle duyurusu magazin haberlerine de sebep oldu. Donald Trump Jr. geçtiğimiz günlerde sosyete Bettina Anderson ile el ele görülmüştü. Trump’ın oğlunun nişanlısından ayrılması ve Guilfoyle’un Yunanistan’a atanması ‘eski geline teselli ödülü’ diye de yorumlandı. Trump bir dünürünü Fransa’ya büyükelçi adayı olarak göstermiş, bir diğerini de Ortadoğu işlerinden sorumlu kıdemli danışman yapmıştı.