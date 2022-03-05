İşte savaş tam olarak bu... Kare kare çaresizlik

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Rus güçlerinin yoğun ateşi altındaki Mariupol kenti kan donduran bir olaya daha sahne oldu.





Associated Press haber ajansı, dünkü bombardımanda yaralanan 18 aylık bebeklerini hastaneye yetiştirmeye çalışan bir ailenin belki de hayatlarının en dramatik anını fotoğrafladı.Fotoğraflarda Marina Yatsko adlı anne, yaralı evladını kucağına almış koşan baba Fyodr'un peşinden giderken görülüyor. Seri fotoğraflara çiftin yüzündeki acı ve telaş, doktorların hayatının henüz çok başındaki bir canlıyı kurtarmak için gösterdiği insan üstü çaba yansıyor.Haberde 18 aylık minik Kiril'in sağlık çalışanlarının tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.