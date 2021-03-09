İşte NASA’nın kıyamet tahmini

ABD ve Japonya ortaklığında yürütülen araştırmada, Dünya’nın oksijen seviyesinde çarpıcı bir düşüş olacağı tespiti yer alırken, bunun da Dünya’daki yaşamı sonlandıracağı belirtildi.

Dünya’daki mevcut oksijen düzeyi, insan ve hayvan yaşamına uygun olarak yüzde 21 seviyesinde. Japon Toho Üniversitesi’nden Kazumi Ozaki, New Scientist sitesine yaptığı açıklamada, “Şunu keşfettik ki, Dünya’nın oksijenlenmiş atmosferi daimi bir özellik değil” dedi.