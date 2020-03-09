İşte M-4 Karayolu

Türkiye ile Rusya arasında 6 Mart’ta varılan Moskova Mutabakatı çerçevesinde M-4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometre derinlikte bir güvenlik koridor tesis edilecek. M-4 karayolunda Türkiye ve Rusya askerleri tarafından 15 Mart’ta devriye başlatılacak. Mutabakat çerçevesinde alınan ateşkes kararının uygulamaya girmesinden sonra hem M-4 karayolunu görmek hem de karayolunun çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan sivillerle görüşmek için Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yola çıkıyoruz. Yaklaşık 40 kilometre sonra önce İdlib’e, oradan da İdlib’in güneyinde bulunan Ariha şehrine varıyoruz.

SİVİLLER YOLU KULLANDI

Konumu itibarıyla stratejik öneme sahip M-4 karayolunda dün sessizlik hâkimdi. Rusya ve Esad rejimine ait uçaklar tarafından yapılan bombardımanın durması üzerine M-4 çevresindeki yerleşim yerlerinden daha önce İdlib’e göç eden siviller hem evlerini görmek hem de eşyalarını almak için bu yolu kullandı.

KOCA BİR ŞEHİR BOŞALDI

İdlib’de yaşanan çatışmalardan en çok zarar gören şehirlerden birisi de M-4 karayolu üzerindeki Ariha şehri. Yaklaşık 80 bin kişiye ev sahipliği yapan bu şehir çatışmalar sırasında neredeyse tamamen boşaldı. Dün muhaliflerin devriye gezdiği şehir, çatışmanın izleriyle dolu. Enkaza dönen evler, hasar gören işyerleri ve terk edilmiş binalar son dönemlerde Ariha’da yaşananları gözler önüne seriyor. Bir zamanlar şehrin pazarı olan bölgede gezerken seyyar satıcıların geriye bıraktığı sebzeleri görmek mümkün.

HALK ATEŞKESTEN MEMNUN

Şehirde kalan çok az sayıdaki sivil ateşkesin yapılmasından mutlu olduğunu belirtse de hayatlarının tekrar normale dönmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. O sivillerden biri de ailesiyle birlikte İdlib’e gitmek üzere yola çıkan Ahmet Abbuş. Abbuş yaşadıklarını, “İdlib’de akrabalarımız var. Uçaklar burayı bombaladığında İdlib’deki akrabalarımıza sığınıyoruz. Çok şükür son çatışmalarda ailemden kimse hayatını kaybetmedi. Ancak evime bomba isabet etti. O yüzden komşumda kalıyoruz. İnsanların çoğu şehri terk etti. Marketler, bakkallar kapalı. Alışveriş için İdlib’e gidiyoruz. Ateşkesten memnunuz. Ancak ateşkesin istikrarlı olmasını istiyoruz” diyerek ifade ediyor. Eşiyle birlikte Ariha’da yaşayan Fatma Kancu ise yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Uçaklar burayı bombalandığında evimizin bodrumuna sığınıyorduk. Evden çıkamıyorduk. Çok şükür bombalar durdu. Artık sokağa çıkabiliyoruz. Daha önce yardım kuruluşlarının dağıttığı erzakları alıyorduk. Onlar da şu anda burada yok.”