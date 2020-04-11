İşte koronavirüsün dünyaya 8 riski
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri uluslararası barışa yönelik en büyük tehdit uyarılarına ve işbirliği çağrılarına rağmen koranavirüs salgını konusunda adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu.
BMGK eleştirilerin gölgesinde önceki gün ilk kez video konferans yoluyla toplandı. ABD’nin COVID-19 için ‘Çin virüsü’ ve ‘Vuhan virüsü’ söylemlerinde ısrar etmesi Çin ve Rusya’nın itirazına takılmış, konsey toplanamamıştı. Guterres, salgının teşkil ettiği 8 riski, ‘kamu kurumlarına güvenin aşınması, ekonomik krizin getireceği istikrarsızlık, seçimlerin ertelenmesi riski, siyasi gerginlikler ve meşruiyet sorunu, şiddet ve çatışmaların körüklenmesi, terör tehdidi, biyolojik terör saldırılar ile insan hakları ihlalleri’ olarak sıraladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle