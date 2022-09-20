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İşte İsrail’in yeni Ankara Büyükelçisi

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#İsrail#Türkiye#Irit Lillian
İşte İsrail’in yeni Ankara Büyükelçisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Irit Lillian’ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi. Bakanlık yurtdışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, “Halen Ankara’da görev yapan Irit Lillian, İsrail’in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı” ifadelerine yer verildi. Devamında, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı. İsrailli i24News’in haberine göre Irit Lillian (60), son iki yıldır İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nde Maslahatgüzâr olarak görev yapıyordu.

ARKEOLOJİ OKUDU

Bundan önce, 2015’ten 2019’a kadar İsrail’in Bulgaristan büyükelçisiydi. Askerlik hizmeti sırasında Lillian, İsrail ordusu radyo istasyonunda yapımcı ve editörlük yapmıştı. Irit Lillian’ın Tel Aviv Üniversitesi’nden Arkeoloji ve Antik Mısır alanında lisans ve Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisansı bulunuyor. Lillian, 1986’da İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. İsrail’in önceki Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Gazze sınırındaki protestolar nedeniyle Mayıs 2018’de Türkiye’den ayrılmıştı. Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

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#İsrail#Türkiye#Irit Lillian

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