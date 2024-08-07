İşte HarrIs’in başkan yardımcısı adayı... Sosyal medyadan yıldızı parladı

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Geçen haftaya kadar adı başkan yardımcısı aday adayları arasında bile geçmeyen Walz, ABD’nin Ortabatı olarak adlandırılan kırsal kesiminden gelen, 60 yaşında, eski bir asker ve eğitimci. Nebraska eyaletinde büyüyen, Ulusal Muhafızlar’a katılan Walz, daha sonra ise önce Çin’de ve akabinde Nebraska’da öğretmenlik yaptı.

LİSE ÖĞRETMENİYDİ

1996’da Minnesota’ya taşınan Walz, bir lisede öğretmenlik yaptı ve Amerikan futbol koçu olarak da çalıştı. Walz, 2006’da Minnesota’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne seçildi ve 2019’a kadar görev yaptı. O sene Minnesota valilik seçimlerini kazanan Walz, eyalette siyasetin sol kanadının sevdiği bir yönetim sergiledi.

İLERLEMECİ, BEYAZ, ERKEK

Rakibi Donald Trump ve başkan yardımcısı adayı JD Vance tarafından son günlerde Hint kökenli ve siyah olması üzerinden saldırılara maruz kalan Harris’in Walz’u seçmesiyle birlikte mavi yakalı, kırsalda yaşayan seçmenlere ve erkeklere daha iyi hitap edebileceği konuşuluyor. ABD’de ‘ilerlemeci’ diye tabir edilen siyasetin parçası olmasıyla bilinen Walz’un halkçı politikalardan yana olduğu da bir sır değil.

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‘CİNS’ DEDİ VİRAL OLDU

Minnesota Valisi olarak Walz, kürtaja erişimi yasalaştırdı, eski mahkûmların oy kullanma haklarını geri verdi ve okul yemeklerini öğrenciler için ücretsiz hale getirdi. Geçen ay yaptığı “bir kişinin sosyalizmi, bir diğer kişinin komşuluğudur” açıklaması ise Cumhuriyetçiler tarafından sertçe eleştirilmiş ve Walz’a “sosyalist” suçlaması getirilmişti. Walz’un, Harris kampanyasının radarına girmesi ise ilginç bir internet sansasyonu ile oldu. Trump-Vance ikilisine “cins bunlar” diyen Walz, ülke çapında viral oldu. Trump ve Vance’in kendilerini “Biz cins değiliz” diye savunmasıyla durum daha da popüler bir hal alırken, Walz’un yaptığı siyasi saldırı, kendisini avantajlı bir noktaya getirdi. Trump-Vance kampanyası ise Walz’u “tehlikeli derecede radikal bir liberal” olmakla itham etti. m Yunus PAKSOY / WASHINGTON