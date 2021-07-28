MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİşte dünya genelinde yapılan aşı sayısı
GeriDünya İşte dünya genelinde yapılan aşı sayısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

İşte dünya genelinde yapılan aşı sayısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte dünya genelinde yapılan aşı sayısı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 3 milyar 970 milyon dozu geçti. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı

Dünya genelinde 3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. 

Çin 1 milyar 580 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 446 milyon 160 bin ile Hindistan, 342 milyon 610 bin ile ABD, 136 milyon 510 bin ile Brezilya, 90 milyon 290 bin ile Almanya, 84 milyon 110 bin ile İngiltere, 81 milyon 20 bin ile Japonya, 69 milyon 690 bin ile Fransa izledi.

: İlginizi Çekebilir

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 69 milyon 516 bin 195 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 129 bin 594 kişiye ilk doz, 24 milyon 999 bin 749 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 196 milyon 147 bini aştı, 4 milyon 196 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi