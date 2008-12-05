İşte Bush'un yeni evi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'nin görevi gelecek ay sona erecek Başkanı George Bush, Beyaz Saray'dan sonra yaşayacağı evi Dallas'tan aldı.

Hindustan Times gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Başbayan Laura Bush'un basın sekreteri Sally McDonough, 8 yıl Beyaz Saray'da ikamet ettikten sonra, Bush ve ailesinin memleketleri olan Teksas eyaletinin Dallas kentinden ev aldığını açıkladı.



Bush ailesinin ayrıca Teksas eyaletinin Crawford bölgesinde çiftliği bulunuyor.



Teksas'ta büyüyen George ve Laura Bush, Bush 1995'te Teksas valisi olmadan önce de 7 yıl Dallas'ta yaşamıştı.



George Bush, Beyaz Saray'ı 20 ocakta yeni başkan Barack Obama ve ailesine teslim edecek.