İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

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50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un görevi bırakmayı kabul ettiği öğrenildi. Başbakan'ın bugün bir açıklama yaparak istifa etmesi bekleniyor.

Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

İngiltere gündemine bomba gibi düşen istifa haberinin ardından gözler Boris Johnson'ın yerine geçebilecek isimlere çevrildi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yerini alabilecek adayları sizin için derledik...

1- STEVE BAKER

İngiliz kulislerinde adı geçen ilk isim Muhafazakar Parti'den milletvekili Steve Baker. Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceği iddiaları sonrası aday olacağını açıklayan 51 yaşındaki vekil önde gelen Brexit yanlılarından birisi ve eski başbakan Theresa May'in görevi bırakmasında büyük rolü oldu.

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Baker adaylık açıklamasında, seçimi kazanırsa Boris Johnson'ın yeşil politikalarının çoğunu iptal edeceğini duyurdu.



Muhafazakar Parti mensubu Penny Mordaunt, Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 49 yaşındaki siyasetçi kabineden ayrıldığı zamanlarda Jeremy Hunt destekçisiydi.

Son zamanlarda muhafazakarlar arasında popülaritesi artan ve hükümete yaptığı sert eleştirilerle dikkat çeken Mordaunt'ın yoğun liderlik hırslarına sahip olduğu konuşuluyor.



Dün istifasını veren İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere'de Boris Johnson'ın yerini alacak doğal bir mirasçı olarak görülüyordu ancak peş peşe patlak veren skandallar sonrası kendine duyulan güveni ciddi oranda sarsıldı.

ABD yeşil kartına sahip olduğu ortaya çıkan ve karısının vergi skandalı yüzünden zor günler geçiren Sunak hala eleştiri oklarının hedefinde olsa da Başbakanlık için şansı olabileceği konuşuluyor.



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Eylül ayından bu yana İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Liz Truss hem parti hem de kabine içinde sağlam bir yere sahip. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta İngiltere adına önemli bir rol oynayan bakanın Johnson'un yerine geçebileceği konuşuluyor.

Truss yakın zamanda kendisine başbakan olma olasılığı sorulduğunda, Johnson'a olan güveninin yüzde 100 koruduğunu söylemişti.



Boris Johnson'un başbakanlığı boyunca İngiltere Savunma Bakanı olarak görev yapan Ben Wallace özellikle Ukrayna savaşının başlaması ile yıldızı parlayan isimlerden.

Ukrayna işgaline verilen tepkiyi ele alış biçimi beğeni toplayan Wallece geniş çapta 'geleceğin başbakanı' olarak lanse edilmeye başladı.



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Kabinede istifasını sunan ilk bakan olan Sağlık Bakanı Sajid Javid 2019 yılında Muhafazakar Parti liderliği için aday olmuştu.

51 yaşındaki Javid, daha önce 2018'den 2019'a kadar İçişleri Bakanı, ardından da Şubat 2020'ye kadar Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Pakistan asıllı Javid ülkenin ilk Müslüman bakanı olmasının yanı sıra İngiliz siyaseti ve kabinenin yakından tanıdığı bir isim. Bu nedenle de adı başbakanlık için geçen isimlerden birisi.



İngiltere’de Boris Johnson’a 'güvenini kaybettiğini' söyleyerek istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın yerine getirilen yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi de başbakanlık için adı geçen isimlerden birisi.

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Zahawi parti skandalında Başbakan Boris Johnson'ı savunsa da aylardır liderlik için hazırlandığı öne sürülüyor.



Tom Tugendhat Muhafazakar Parti'nin en ılımlı isimlerinden birisi olarak görülüyor. Dışişleri Bakanlığı'nda Dış ilişkiler komitesi başkanı olarak görev yapan vekil, Boris Johnson'ı görev yaptığı süre boyunca sert sözlerle eleştirdi.

Tugendhat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Boris Johnson'dan sonra aday olma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı.



2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Jeremy Hunt, 2019 yılında yapılan seçimlerde Boris Johnson'a son turda yenilmiş ve liderliği kaptırmıştı.

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O zamandan beri arka planda kalıp hükümeti eleştirmeye devam eden Hunt'ın liderlik için yeniden bir adım atacağı düşünülüyor. Hunt, The Times dergisine verdiği bir röportajda gelecekte yeniden aday olma ihtimalini dışlamadığını belirtmişti.



Boris Johnson hükümetinde daha önce Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominik Raab 2019 yılında Muhafazakar Parti seçimlerinde altıncı sırada yer almıştı.

Adalet Bakanı olarak görev yaptığı süre boyunca yaptığı zorlu reformlarla adından söz ettiren Raab, parti skandalında Boris Johnson'ın yanında durmuştu.



Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa kararı alması sonrası, başbakanlığı sonbahara kadar devam ettirip ettiremeyeceği de tartışılıyor. BBC'ye konuşan eski bir bakan yardımcısı "temel sorununun" bu olduğunu söylüyor.

Muhafazakar Parti milletvekilleri, geçici başbakan konumuyla hareket edeceği güvencesini vermesi şartı ile Johnson'ın sonbahara kadar görevde kalabileceğini dile getiriyor.

Şu ana kadar istifasını açıklayan bakanlar:

Maliye Bakanı Rishi Sunak

Sağlık Bakanı Sajid Javid

Galler'den Sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis

Eğitim Bakanı Michelle Donelan