İşte Ankara’nın Kabil şartları

ABD, 11 Eylül’de 20 yıl aradan sonra Afganistan görevini sona erdirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin Afganistan’ın dünya ile önemli bağlantı noktası olan Kabil havalimanının güvenliğini sağlama ve işletme önerisi geçen hafta Brüksel’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde de gündeme gelmişti. Görüşmeler ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği üzerinden yürürken dün de ağırlıklı olarak iki ülke savunma bakanlıklarından yetkililer olmak üzere dışişleri yetkililerin de bulunduğu heyetler arası görüşmeler başladı.

LOJİSTİK DESTEK TALEBİ

Kulislerden sızan bilgilere göre Türkiye’nin ABD ile görüşmelerde masaya koyduğu öncelikli şartlar şunlar:

- Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesinin maliyeti şartlara ve havaalanı trafiğine göre yılda 80 ile 130 milyon dolar arasında değişiklik gösteriyor. Ankara bu kapsamda havaalanı işletme maliyetinin karşılanmasını istiyor.

- ABD’nin Kabil havaalanının güvenliğine dönük daha önce buraya getirdiği teknik altyapı imkânlarının devam etmesi, ABD’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik lojistik desteğini sürdürmesi.

- NATO Afganistan’dan çekilse de Türkiye’ye uluslararası destek sürmeli. Ankara bu kapsamda yakın ilişki içinde bulunduğu bölgedeki güçlü ordulardan birine sahip Pakistan’ın destek vermesini istiyor.

EK ASKER GİDECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün bin adet HGK-82 hassas güdüm kitinin teslim töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Afganistan’a ek asker göndereceği iddialarına yanıt verdi. Türkiye’nin 2002’den beri Afganistan’da görev aldığını belirten Akar, “Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve 6 yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Görüşmeler devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır.”

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