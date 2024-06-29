İşte AB’nin yeni kadrosu

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Avrupa Birliği liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında yeni dönemde Birlik kurumlarını yönetecek isimler konusunda anlaşma sağladı. Buna göre AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikinci kez bu görevi yürütmek üzere liderlerden destek buldu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in halefi olarak ise eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa seçildi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Josep Borrell’in yerine AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak tercih edildi.

ONAY ALMALARI GEREKİYOR

Beş yıl görev yapacak Von der Leyen ve Kallas’ın önümüzdeki ay AP’den onay alması gerekecek. AP’de 361 parlamenterin desteğine ihtiyacı olan Von der Leyen 2019’da 9 oy farkla onay almıştı. Görevine 1 Aralık’ta başlayacak olan Costa’nın ise AP’den onay alması gerekmiyor. Costa ilk etapta iki buçuk yıl görev yapacak. Sonrasında görevi aynı süreyle uzatılabilecek.

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TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER

Görevi gereği pek beyan etmese de Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmayan isimlerden olan Von der Leyen’in çizgisinde fazla bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye açısından Costa’nın döneminin Michel’inkine oranla daha ılımlı ve yapıcı olması bekleniyor. Costa, Türkiye’ye olumlu bakan ve üyelik vurgusunu çekinmeden yapabilen isimler arasında yer alıyor. Kallas da Türkiye’nin belirgin bir sorun yaşamadığı liderler arasında. Türkiye konusunda selefi gibi ön planda olacak. Tam bir Rusya karşıtı olmasıyla tanınan Kallas’la ilişkilerde Ankara-Moskova hattındaki ilişkiler pürüz yaratma potansiyeli taşıyor.

Kaja Kallas - Antonio Costa

BİR ALMAN, BİR PORTEKİZLİ, BİR ESTONYALI

- Von der Leyen (65): AB Komisyonu Başkanı olarak beş yıldır görevde. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çizgisinde. Son dönemde İsrail’e desteği nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

- Antonio Costa (62): Bu göreve atanan ilk beyaz olmayan siyasetçi. Sosyal demokrat çizgide. Portekiz Başbakanı olarak 8 yıl görev yaptı. Geçen yıl yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti. Soruşturma sürüyor.

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- Kaja Kallas (47): İlk kadın Estonya Başbakanı. Eski AB komiserlerinden Siim Kallas’ın kızı. AP üyeliği de yaptı. Rusya konusunda AB’deki en şahin isimlerden. Baltık’tan bu görevi üstlenecek ilk kişi.