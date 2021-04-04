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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 09:00 | Son Güncelleme:

İşte ABD Başkanını taşıyacak yeni uçak! Tarih belli oldu

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İşte ABD Başkanını taşıyacak yeni uçak! Tarih belli oldu

ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.

2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi. Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

İşte ABD Başkanını taşıyacak yeni uçak Tarih belli oldu

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic’da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.

Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti.

İşte ABD Başkanını taşıyacak yeni uçak Tarih belli oldu

Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.

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