İstanköy’de korkunç cinayet

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Polonyalı erkek arkadaşı ile yaptığı son telefon görüşmesinde “Alkollüyüm. Gelip beni al” diyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Anastazia için polisle birlikte gönüllü ada sakinleri de seferber oldu. Pazar günü gönüllü bir İstanköy sakini, Anastazia’nın yarısı torbaya sarılmış yarısı da çalılarla örtülmüş halde olan yarı çıplak cansız bedenini bir bataklıkta buldu. Genç kadının boynundaki yara izlerinden boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Yunan polisi, 32 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşını gözaltına aldı. Zanlı, genç kadını öldürmediğini iddia etti. Polis zanlının evinde Anastazia’nın parmak izlerini ve saç tellerini buldu. Cesedin zanlının evinden 1 km mesafede bulunması şüpheleri arttırdı.



