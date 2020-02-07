İstanbul’un bisiklet şefi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nde bir ay önce Bisiklet Şefliği birimi kuruldu. 12 yıldır müdürlükte şehir planlamacısı olarak çalışan ve Ümraniye’deki evinden Bakırköy’deki işyerine Marmaray’ı kullanarak katlanır bisikletiyle giden Rukiye Demirci (37) yeni kurulan birime Bisiklet Şefi olarak atandı. Demirci 37 yaşında bir şehir plancısı. Aynı zamanda profesyonel olarak resim yapıyor. Geçen yıl ilk kişisel sergisini Caddebostan Kültür Merkezi’nde açtı. Ama onun asıl özelliği bisiklete olan tutkusu. Katlanan bisikletini bir çanta gibi gittiği her yere, hatta işyerinde bile yanında taşıyan Demirci 6 yıldır İstanbul’da bisiklet kullanıyor. 3 yıldır, iki yaka arasında işe bisikletiyle giden Demirci, neden bu görevde olduğunu şöyle aktarıyor: “Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan biri olduğum ve bisikletli ulaşımın sorunlarına hâkim olduğum için karar verici ve yönlendirici bir pozisyonda olmak istedim.”

FARKINDALIK ARTTIRILMALI

Onun için bisiklet, hızla akan hayatta yavaşça süzülmek demek. Demirci’ye göre güvenli bir bisiklet sürüşü için öncelikle “bisiklet yolu” değil “bisikletli ulaşım” farkındalığının arttırılması gerektiğini söylüyor.