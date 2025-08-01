İstanbul'daki zirve Yunanistan'ı rahatsız etti: Türkiye bölgede belirleyici rolde

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Yunanistan'da muhalefet, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nin Miçotakis hükümeti için bir "yenilgi" olduğunu söyledi.

Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Libya, İtalya ve Türkiye'nin bugün İstanbul'daki üçlü zirvesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in uluslararası alanda kuşatılmış, birleştirici bir ulusal stratejisi olmadan hareket eden, gelişmelerin basit izleyicisi rolü ile sınırlandırılmış hükümeti için yeni bir diplomatik yenilgidir" ifadesi yer aldı.

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Mayıs'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardıklarına" ilişkin söylemlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Hem İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları, hem de İtalya'nın Libya ve göç meselesinde direkt Türkiye ve Libya'daki geçici hükümet ile istişarede bulunması bunun gerçek olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Yunan hükümetini de gelişmelerin dışında bırakıyor" denildi.

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"TÜRKİYE BÖLGEDE BELİRLEYİCİ BİR ROL ÜSTLENDİ"

Miçotakis hükümetini dış politikada yanlış yol izlemekle eleştiren SYRIZA, Yunanistan'ın bölgesel gelişmelerde diplomatik açıdan yalnızlaştığını ve Türkiye'nin bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini aktardı.

SYRIZA, Miçotakis hükümetini, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir ulusal strateji geliştirmeye ve Avrupa Birliği'nin (AB) Libya meselesinin çözümünde tekrar aktif olmasını sağlamak için diplomatik olarak harekete geçmeye davet etti.

SYRIZA: YENİLGİYİ İZLİYORUZ

Radikol Sol İttifak'ın (SYRIZA) parlamento dış ilişkiler komisyonu başkanı Rena Dourou, Türkiye'nin hamlelerini ve Ankara büyükelçisi Barrack'ın açıklamalarını parlamentoda değerlendirdi.

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Atina yönetiminin "Türkiye'nin güçlenmesini pasif bir şekilde" izlediğini söyleyen Dourou, Miçotakis hükümetini hedef aldı ve "Hiçbir şey talep etmiyor, Art arda yenilgiler alıyor, Türkiye’nin güçlenmesini ve ülkemizin egemen haklarını sorgulamasını pasif biçimde izliyor, ABD ve İsrail'i sadakatle takip ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MELONİ VE DİBEYBE'Yİ KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşılamıştı.

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Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etmişti.