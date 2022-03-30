İstanbul’daki müzakereden sonra Rusya Kiev’in etrafından çekiliyor

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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul’daki temasları sonrası, “Kiev ve Çernişiv şehirlerine yönelik askeri faaliyetlerin ciddi şekilde azaltılması yönünde” karar aldıklarını bildirdi. Bu açıklamadan önce üst düzey bir Amerikalı askeri yetkili de Rus güçlerinin Kiev yakınlarından geri çekilmeye başladığını, bunun önemli bir strateji değişimi olduğunu söyledi. Fomin, Ukrayna’nın ‘tarafsız kalması ve Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olmayacağına dair konularda’ ilerleme sağlandığını söyledi.

KİEV DEMEK UKRAYNA DEMEK

Söz konusu gelişme, Rus ordusunun başkent etrafından 35 km geri itildiği yönündeki geçen haftaki istihbarat raporlarını izliyor. Ukrayna ordusu, Rusların çekilmesi sonrası Kiev’in banliyölerinden Irpin’e girerken dün erken saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den çatışmaların sürdüğü uyarısı gelmişti. Irpin’i kaybeden Rus güçlerinin yeniden toparlanmaya çalıştığını ve başkente yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Zelenski, “Hâlâ savaşmak ve dayanmak zorundayız” demişti. Dünkü İstanbul görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar da “Kiev’i ele geçirmek Ukrayna’yı ele geçirmek demek ki bu onların esas amacı” demişti.

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Bölgedeki gazeteciler Kiev banliyölerinde son ana kadar sert çatışmaların yaşandığını belirtti.