Kritik zirve İstanbul'da! Tarih belli oldu

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Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili dörtlü görüşmenin tarihi belli oldu.

Tahıl Koridoru anlaşması için dörtlü görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması son olarak Mart'ta 2 ay süre ile uzatılmıştı.

.Daha evvel 120 günlük anlaşmalara onay veren Rusya, bu kez süreyi yarı yarıya indirmiş ve şartları yerine getirilmezse geri çekileceği mesajı vermişti.