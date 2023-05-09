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Kritik zirve İstanbul'da! Tarih belli oldu

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#Rusya#Tahıl Koridoru Anlaşması#İstanbul
Kritik zirve İstanbulda Tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:25

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin görüşmenin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

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Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili dörtlü görüşmenin tarihi belli oldu.

Tahıl Koridoru anlaşması için dörtlü görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması son olarak Mart'ta 2 ay süre ile uzatılmıştı.

.Daha evvel 120 günlük anlaşmalara onay veren Rusya, bu kez süreyi yarı yarıya indirmiş ve şartları yerine getirilmezse geri çekileceği mesajı vermişti.

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#Rusya#Tahıl Koridoru Anlaşması#İstanbul

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