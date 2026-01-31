İstanbul'daki kritik görüşme dünya basınında: Önde gelen arabulucu 'Türkiye doğrudan temas kurabiliyor'

Haberin Devamı

ABD ile İran arasındaki tansiyon giderek artmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısı, dünya basınında geniş yankı buldu.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE ARABULUCULUK TEKLİF ETTİ"

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İran ile ABD arasında tırmanan gerilimin ardından gerçekleşen Ankara-Tahran hattındaki görüşmeyi manşetinden duyurdu.

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin "tehditlerine son vermedikçe İran’ın ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz" sözleri aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye’nin bölgesel sorunların askeri yöntemlerle çözülmesine karşı olduğunu söylediği kaydedilen haberde, Bakan Fidan'ın şu ifadesi yer aldı:

Haberin Devamı

“Müzakereleri ve diplomasiyi savunuyoruz. Geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken, yeni bir yara açmak kimseye fayda sağlamaz.”

Haberde ayrıca, "İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump ile samimi bir ilişki yürüttüğü Türkiye, arabuluculuk teklif etti" denildi.

"ABD-İRAN HATTINDA ÖNDE GELEN ARABULUCU"

ABD basınından Axios, Arakçi’nin ziyaretini değerlendirdiği haberinde, Türkiye’nin son günlerde ABD ile İran arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan önde gelen arabulucu konumunda bulunduğunu yazdı.

Haberde, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkisi, Türkiye’nin Gazze ateşkesi ve Suriye’deki kilit rolünün, Ankara’yı bölgede ABD’nin en yakın müttefiklerinden biri haline getirdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE DOĞRUDAN TEMAS KURABİLİYOR"

Yunan basınından Banking News, “Türkiye’nin kritik rolü ve müdahalesi” başlıklı haberinde, Ankara’nın ABD ve İran ile açık ve işleyen iletişim kanallarına sahip olduğuna dikkat çekti.

Haberde, Türkiye’nin hem Avrupa başkentleriyle hem de Washington ile doğrudan temas kurabildiği, olası bir bölgesel çatışmadan Türkiye’nin de etkileneceği için arabuluculuk çabalarının kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

"TÜRKİYE ARABULUCULUKTA ÇOK AKTİF"

İsrail basınından Ynet, “Türkiye, İran ile ABD arasındaki gerilimde arabulucu” başlıklı haberinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, Washington ve Tahran arasında bir çatışmanın tırmanmasını önlemek için arabuluculukta çok aktif rol oynadı. Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkiler göz önüne alındığında, Ankara’nın Amerikalılar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Türkler savaşı önlemeye çalışıyor.”

Haberin Devamı

"TRUMP İLE İYİ İLİŞKİLERE SAHİP"

İsrail merkezli Maariv, “Son çare” başlıklı haberinde Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekti.

Haberde, Arakçi’nin İstanbul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü, bundan yalnızca birkaç saat önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Maariv, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Görülüyor ki Ankara’nın diplomasi trafiği yoğun şekilde sürüyor. Türkiye’nin Trump ile iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle, Tahran’a yönelik olası bir Amerikan müdahalesinin engellenebileceği düşünülüyor.”

Haberin Devamı

"TÜRKİYE ÇABALIYOR"

İtalyan basınından HuffPost, “Orta Doğu’daki bilmecenin çözümünde Türkiye çabalıyor” başlıklı haberinde şu değerlendirmeye yer verdi:

“Türkiye, tüm Orta Doğu’da çok önemli bir rol oynuyor. Washington’ın Tahran’a karşı yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği bir dönemde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Ankara’ya gelişi oldukça dikkat çekiyor. Türkiye, dünyada hemen hemen her ülkeyle iyi diyaloga sahip konumda. Şimdi de tıpkı Gazze’de olduğu gibi Orta Doğu’da istikrarı korumak ve bölgedeki etkisini güçlendirmek için yeni gerilimleri önlemeye çalışıyor.”

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAREKETE GEÇTİ"

İspanyol basınından Negocios, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Arakçi’nin ziyaretinden önce yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan harekete geçti. Türkiye, ABD ile İran arasında çözüm arayışında. Erdoğan, Orta Doğu’yu daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit eden gerilimleri azaltmak için Ankara’nın arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adım tesadüfi değil. Askeri ve diplomatik baskının yeniden yükseldiği bir dönemde geliyor ve Ankara’nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha gösteriyor.”