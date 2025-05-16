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İstanbul'da nükleer zirvesi: İranlı yetkililer Türkiye'de

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#İran#Avrupa#Nükleer Görüşmeler
İstanbulda nükleer zirvesi: İranlı yetkililer Türkiyede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 12:16

İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan İran-Avrupa ülkeleri nükleer görüşmeleri için İranlı yetkililer Türkiye’ye geldi. Görüşmede İran'ı, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil ediyor.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi, İngiliz, Fransız ve Alman üst düzey diplomatlarla yapılacak toplantı için İstanbul'a geldi.

İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleştirilecek görüşmede, Tahran'ın nükleer programı ele alınıyor.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD-İran müzakerelerinin ertelenmesinin ardından görüşme iptal edilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.

Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

 

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#İran#Avrupa#Nükleer Görüşmeler

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