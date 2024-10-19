İstanbul'da kritik görüşme! Scholz’un çantasında ne var

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önce Avrupa Birliği (AB) ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın da katıldığı Avrupa Dörtlüsü zirvesinin ardından bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Almanya Başbakanı, önceki gün AB zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında görüşmede “konuşulacak çok konu” olduğunu söyledi.

İKİ ÖNEMLİ MADDE

“Göç konusunun önemli bir mesele olduğunu” belirten Scholz, “AB ile Türkiye’nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği’ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı. Bir soru üzerine Türkiye’ye olası Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki sürecinden de bahseden Scholz, projede lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, “Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik” diye konuştu. Daha önce savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmesine Almanya’nın karşı çıktığı iddia edilmişti.

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UKRAYNA DA GÜNDEMDE

Öte yandan Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesini sağlayacak bir yol haritası belirlemek amacıyla Batılı liderlerin bir süredir Ukrayna temas grubu kurma çalışmaları yaptığı belirtiliyor. Alman hükümetinin Türkiye’nin de bu sürece katkı sunabileceğini düşündüğü ve görüşmede bu konunun da gündeme gelebileceği aktarıldı. Rus basınında geçtiğimiz günlerde Scholz’un Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla Rusya lideri Vladimir Putin’e diyalog mesajı iletebileceği iddia edilmişti.